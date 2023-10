Productores en Tierras Altas: No podemos llegar a los campos

Un grupo de protestantes impidió ayer que los productores llegaran a los campos de producción en Tierras Altas en Chiriquí, según productores. Augusto Jiménez de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), dijo que “ya no se puede ir a los campos de cultivos, vinieron personas desde otros lugares, no nos dejan subir a los lugares de cultivos. Hoy no hay cosecha.

Se pierde un millón de dólares por día. No se pueden atender los cultivos nuevos. Esto a la altura del corregimiento de Paso Ancho que es la vía que conduce a la vía del corazón de la producción hortícola”.

En tanto, el vicealcalde de Tierras Altas y empresario agrícola, Miguel Samudio afirmó que “un grupo de indígenas cerró prohibiendo el paso hacia las fincas de producción.

Hay mejores maneras de hacer presión y no hacernos daños entre nosotros. Los productores se sientes rehenes”.