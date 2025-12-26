Premiarán a los mejores del fútbol panameño

Redacción | Esta noche, lo mejor del fútbol panameño, tanto el de casa como fuera de fronteras, recibirá su reconocimiento en la ceremonia de la Gala AF11TPA, un evento de premiación y organizado por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA).

La elección de los ganadores, realizada por los propios futbolistas a través de una votación, se divide en más de 20 nominaciones, entre el fútbol masculino y femenino de las diversas competiciones de nuestro balompié: Liga Panameña de Fútbol (LPF), Liga PROM (segunda división de Panamá) y la Liga de Fútbol Femenino (FFF).

De igual forma, se reconocerá a los mejores entrenadores de las diferentes ligas locales y a los futbolistas más destacados en el extranjero. A semejanza al Balón de Oro o al The Best, los premios de la AFUTPA serán al Mejor Jugador (a) del Año, al Mejor XI, al Mejor Jugador (a) en el extranjero, entre otros. En su cuarta versión, la Gala AF11TPA entregarán unos 56 galardones.

La magna cita es en el Hotel El Panamá, en Ciudad de Panamá, desde las 8:00 p.m.