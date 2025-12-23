Petróleo sube antes de Navidad atento a la crisis entre EEUU y Venezuela

Los precios del petróleo ganaron terreno el martes en un mercado poco activo ante la cercanía de la Navidad, mientras los compradores continuaron atentos a la crisis entre Washington y Caracas.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero ganó un 0,50%, hasta los 62,38 dólares.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes avanzó un 0,64%, hasta los 58,38 dólares.

“Estamos en plena época festiva, con volúmenes de intercambio por debajo de lo habitual”, explicó a la AFP Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

Pero “el mercado se mantiene atento al desarrollo de la situación entre Estados Unidos y Venezuela y a la reciente incautación de petroleros”, añadió el analista.

Estados Unidos instauró un bloqueo naval en las costas venezolanas y ya decomisó dos barcos sospechosos de transportar petróleo de ese país. Un tercer barco fue perseguido el domingo, pero no fue alcanzado.

Venezuela exporta alrededor de 500.000 barriles de petróleo en el mercado negro, principalmente hacia Asia.

Solo la petrolera estadounidense Chevron tiene autorización para transportar petróleo venezolano a Estados Unidos. Sus exportaciones representan “aproximadamente 200.000 barriles diarios”, según Lipow.

Este tipo de tensiones geopolíticas, así como el conflicto en Ucrania, han contribuido a frenar la caída del precio del crudo en 2025, que arrastra el temor de un mercado con sobreoferta.

No obstante, señaló Lipow, “si perdiéramos todas las exportaciones venezolanas, el precio del petróleo aumentaría entre 2 y 3 dólares por barril, lo cual no es muy significativo”.

“Existen otras fuentes de suministro”, como “un aumento de la producción en América del Norte y en América del Sur”.

Los precios también han caído por el aumento desde abril de la cuota de producción de la OPEP y sus aliados.

El WTI perdió alrededor de un 20% de su precio desde comienzo del año, mientras que el Brent cayó más de un 17%.