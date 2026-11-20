Más de 10 jefes de Estado, 5,000 líderes empresariales, autoridades de gobierno y representantes de organismos multilaterales de la región participarán del Foro Internacional CAF 2027, que se realizará en Panamá el 27 y 28 de enero. Esperan movilizar $15,000 millones en inversiones.

La actividad que se desarrollará en el Panama Convention Center, será el escenario para que los líderes debatan sobre los desafíos y oportunidades de la región en un escenario global cambiante, marcado por fricciones comerciales.

Entre los confirmados figuran el presidente José Raúl Mulino de Panamá; Rodrigo Paz de Bolivia, Yamandú Orsi de Uruguay, Laura Fernández de Costa Rica, Pedro Alliana de Paraguay; Irfaan Ali de Guyana, Nasry Asfura de Honduras, Daniel Noboa de Ecuador, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley y Luis Abinader de República Dominicana. También está confirmada la participación del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. En las próximas semanas se espera anunciar nuevas confirmaciones de mandatarios y otras figuras internacionales.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, dijo que la agenda de 2027 contemplará representantes de 70 países, 21 sesiones plenarias, 60 sesiones paralelas y 50 sesiones cerradas, con más de 350 panelistas del sector público y privado, la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil.

Además se presentarán temas de interés como flujos de comercio e inversión, turismo, tecnología e innovación para el desarrollo; medio ambiente, clima y biodiversidad; transición energética y minerales estratégicos; y desarrollo social, talento y territorios.

Granados destacó que “se esperan movilizar 15,000 millones de dólares en inversiones”.

Asimismo, señaló que “Panamá ha acogido con hospitalidad las ediciones anteriores del Foro, por lo que hemos acordado establecer al país como sede permanente, en reconocimiento a su compromiso con la integración latinoamericana y sus ventajas estratégicas de ubicación y conectividad”. Agregó que “se espera la asistencia de más de 10,000 participantes”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha destacó “queremos hacer que Panamá sea el lugar donde se encuentren quienes piensan la economía, quienes mueven el comercio, quienes desarrollan la tecnología, quienes financian las transformaciones y quienes toman las decisiones que afectan el futuro de nuestras sociedades”.