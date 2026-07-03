Medidas de alivio para enfrentar alza del combustible se mantienen

Los horarios escalonados en entidades públicas, envío de vacaciones, reducción de uso de vehículos oficiales y el subsidio al combustible para el transporte público, de carga, el agro y la pesca artesanal, son medidas que continúan vigentes para mitigar los efectos del alza del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio.

Las medidas anunciadas por el gobierno entraron en vigencia desde el mes de abril y aún se desconoce hasta cuándo se mantendrán.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, dijo en Radio Panamá, que hasta el momento no hay fecha para eliminar el subsidio. “En la medida que baja el precio bajamos el subsidio. Si vuelve a aumentar, tendremos que aumentarlo”, dijo. Agregó que “el objetivo de la medida es evitar incrementos en las tarifas del transporte público y escolar, así como contener el aumento en los costos del transporte de alimentos, la pesca artesanal y la actividad agrícola, sectores que dependen directamente del precio de los combustibles”.

El pasado 16 de abril, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por B/.30 millones al MEF, para poner en marcha el financiamiento del programa de subsidio al combustible. Sin embargo, a la fecha se desconoce cuánto se ha desembolsado. Se le hizo al consulta al MEF y al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Por su parte, Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá (CNPA), indicó que “el subsidio ha sido de gran apoyo para los pescadores artesanales, principales beneficiarios del programa”.

Agregó que, aunque el proceso ha sido riguroso, se ha manejado de forma ordenada y se ha cumplido adecuadamente”.

En tanto, Andrés Muñoz, expresidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANATRACA), explicó que “el gremio ha sostenido reuniones periódicas con la Dirección de Transporte de Carga para dar seguimiento al programa”. Sin embargo, sostuvo que “el beneficio resulta insuficiente, ya que está calculado para un viaje semanal, mientras que muchos transportistas realizan entre dos y tres recorridos por semana, por lo que deben asumir el resto de los costos operativos”.

Muñoz comentó que “el subsidio solo cubre entre el 33% y el 50% de los costos de los viajes, por lo que los transportistas han asumido el resto para evitar un mayor impacto en el precio de los alimentos y otros productos”.

Asimismo detalló que “actualmente los camiones reciben alrededor de B/.70.00 por semana y los tráileres articulados entre B/.72.00 y B/.77.00”. Además, sostuvo que “inicialmente se proyectaba beneficiar a más de 37 mil transportistas, pero finalmente la plataforma de registro permitió incorporar a unos 15 mil”.