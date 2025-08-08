Los precios mundiales de los alimentos suben en julio, impulsados por la carne y los aceites vegetales

Los precios de los alimentos a nivel mundial aumentaron en julio un 1,6% respecto al mes anterior, principalmente debido al alza en los precios de la carne y de los aceites vegetales, informó el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El aumento de los índices de la carne y de los aceites vegetales “superó con creces” la caída de los índices de cereales (-0,8%), productos lácteos (-0,1%) y azúcar (-0,2%), según el comunicado de la FAO, que monitorea mensualente la evolución de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios básicos.

El índice de aceites vegetales registró un fuerte incremento del 7,1% respecto a junio, alcanzando su nivel más alto en tres años, impulsado por el aumento de las cotizaciones de los aceites de palma, soja y girasol.

Impulsados por una elevada demanda de importación, especialmente desde China y Estados Unidos, los precios de la carne de res y de cordero aumentaron, lo que llevó al índice global de la carne a subir 1,2%.

Los precios de la carne de ave también se incrementaron ligeramente, ya que Brasil pudo reanudar sus exportaciones tras erradicar la gripe aviar a mediados de junio.

Los precios de los productos lácteos (-0,1%) registraron una leve baja por primera vez desde abril de 2024, debido a la caída en el precio de la mantequilla y de la leche en polvo “ante la abundancia de oferta exportable y la débil demanda de importación, especialmente en Asia”.

Los precios del azúcar (-0,2%) encadenaron su quinta caída consecutiva por las previsiones de “un repunte de la producción mundial esperado en 2025-2026, especialmente en Brasil, India y Tailandia (...), aunque los indicios de reactivación de la demanda mundial de importación limitaron el descenso”.