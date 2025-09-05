Los precios mundiales de los alimentos se mantuvieron estables en agosto

Aumentos en los precios de los aceites vegetales y de la carne de res mantuvieron los precios de los alimentos a nivel mundial estables en agosto, compensando bajas en cereales y lácteos, anunció este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Globalmente, el índice mensual de precios alimentarios de la FAO, que monitorea la evolución de los precios internacionales de una canasta de productos básicos, se mantuvo casi sin cambios en el último mes, pero registró un aumento del 6,9% en comparación con el mismo período del año pasado.

El índice de precios de la carne aumentó un 0,6 % en comparación con julio, alcanzando un nuevo récord histórico. Este incremento fue impulsado por la carne de res, cuya alta demanda en Estados Unidos y China elevó los precios de exportación en Australia y Brasil, respectivamente.

El índice de precios de los aceites vegetales, por otro lado, aumentó un 1,4% en agosto, alcanzando su nivel más alto en más de tres años.

Las cotizaciones del aceite de palma, girasol y colza registraron incrementos, en parte debido a la intención de Indonesia de elevar aún más su mandato de mezcla de biodiésel el próximo año.

En cambio, los precios mundiales del aceite de soja disminuyeron ligeramente debido a la abundante oferta de soja prevista para el próximo año.

Por otro lado, el índice de precios de los cereales cayó un 0,8% en agosto, debido a cosechas de trigo más abundantes en Rusia y la Unión Europea.

En cambio, los precios mundiales del maíz aumentaron, respaldados por la demanda estadounidense del cereal para alimentación animal y etanol.

Los productos lácteos también cayeron un 1,3%, debido a una baja demanda en los principales mercados asiáticos.