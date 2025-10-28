$!La Caja de Ahorros desembolsará unos B/.26.9 millones en ahorros navideños

El próximo 1 de diciembre, la Caja de Ahorros (CA), desembolsará B/. 26.9 millones en ahorros navideños, según datos proporcionados por la entidad bancaria.

De acuerdo con la institución “este desembolso beneficiará a 43,357 clientes que optaron por la Caja de Ahorros como su opción para guardar y hacer crecer su dinero durante el año”.

Asimismo, el banco destacó que para este año se proyecta un incremento en los saldos a desembolsar en comparación con el año pasado, lo que refleja un mayor compromiso de los clientes con el hábito del ahorro en el país.

En ese sentido, la entidad bancaria recordó que “en el 2024 la Caja de Ahorros desembolso B/. 24.6 millones, mientras que para este 2025 la cifra ascendió a B/. 26.9 millones, lo que representa un incremento de B/. 2.3 millones”.