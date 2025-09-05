IPACOOP intervino a 26 cooperativas

Malos manejos administrativos y financieros han llevado al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), a intervenir 26 cooperativas, así lo explicó Erika Vargas, directora de la entidad.

Las declaraciones de Vargas se dieron en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, mientras sustentaba el presupuesto 2026 del IPACOOP.

Vargas explicó que al asumir el cargo, ya existían 21 cooperativas intervenidas. Sin embargo, debido a auditorias financieras realizadas durante su administración se han intervenido cinco, por lo que se totalizan 26 cooperativas en esta situación.

La funcionaria señaló que “ya estamos en esta administración empezando a devolver cooperativas. En julio devolvimos a sus asociados la cooperativa del Colegio Chino Panameño debido a que ya han podido subsanar sus hallazgos financieros”.

Vargas manifestó que “el otro caso que estamos camino a sacar es la cooperativa de Guararé, JOCADOM, que hace un año fue intervenida”.

Detalló que “la misma cuando se recibió tenía apenas B/. 6,000 de fondo líquido en los bancos, hicimos la semana pasada una Asamblea Extraordinaria con casi 200 asociados, donde se les presentaron los estados financieros y las cuentas donde hemos logrado una salud financiera de casi un millón de dólares en la cuenta”.

La directora de IPACOOP, concluyó que “en Santa Fe, provincia de Veraguas, en La Esperanza de Los Campesinos, hicimos algunos cambios, empezando por su interventora, que ahora es una que tiene mucha experiencia financiera. Solo estamos esperando que terminen un tema legal, por demanda, para que, apenas culminen, devuelvan la cooperativa fundada por el padre Gallego”.