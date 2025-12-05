Inspectores detectan menores de edad en labores agrícolas en Chiriquí

Inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en la provincia de Chiriquí, detectaron 10 menores de edad, (7 niños y 3 niñas), entre los 7 a 17 años de edad, realizando labores de cosecha consideradas de alto riesgo en 18 fincas cafetaleras del distrito de Boquete.

El equipo técnico de la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, (Diretipat) y de la Dirección de Inspección procedió a retirar a los menores del área y trasladarlos a los campamentos para suprotección.

La entidad reiteró, que actividades propias de la zafra cafetalera se encuentran entre las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a los riesgos que representan para la salud, integridad y desarrollo de las personas menores de edad.

Las inspecciones se efectuaron con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y Casa Esperanza, articulación que permitió fortalecer la supervisión y la atención preventiva en las fincas visitadas.