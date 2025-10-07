Economía

Gabinete aprueba mantener estable el precio de la energía eléctrica en el país

Redacción Web
07 de octubre de 2025

El Consejo de Gabinete aprobó un aporte del Tesoro Nacional por la suma de B/.37,960,861.54, al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) a fin compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos otorgados a sus clientes con consumo de hasta 300 kilovatios (KWh), durante el primer semestre de 2025.

A través de esta resolución N°117-25, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que gestione y lleve a cabo todos los trámites necesarios y transfiera, de manera total o parcial, a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), en su condición de Fiduciario del FET, la suma detallada en el artículo 1 y notifique a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la fecha efectiva de las transacciones.

El Fideicomiso del FET tiene como objetivo estabilizar los precios de la energía a clientes de bajo consumo, mediante la transferencia de fondos a las empresas de distribución, a fin de que sean traspasadas en su totalidad a los consumidores finales.

Adicionalmente, el Gabinete emitió la Resolución N°118-25, que aprueba un aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente (FTO), por la suma de B/.18,404,899.64.Lo anterior es de conformidad al esquema adoptado mediante Resolución de Gabinete N°60 de 23 de junio de 2015 y sus modificaciones para compensar a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), por el beneficio aplicado a sus clientes finales incluidos sus clientes del área de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas, durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2025.

El fideicomiso del FTO tiene como objetivo estabilizar los precios de la energía a los clientes de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), mediante la transferencia de fondos, a fin de que sean traspasados en su totalidad a los consumidores finales.

