Economía

Flores y muñecos tejidos, las creaciones únicas que impulsaron emprendimiento

La emprendedora Ericka González, aseguró que las flores tejidas figuran entre el modelo más solicitado por sus clientes, especialmente el girasol, el cual ofrece en presentación de maceta o ramos, “especiales para cualquier ocasión”

Cortesía | Un ramo de flores tejido por la emprendedora González.
Cortesía | Un caballo tejido realizado por Ericka González.
Cortesía | Dos koalas tejidos.
Cortesía | Ericka González.
Amalia Quintero
05 de enero de 2026

Ericka González, una emprendedora de 45 años, cuya meta por tener su propio negocio y continuar con la tradición familiar de tejer, la impulsaron a concretar su proyecto y especializarse en la elaboración de amigurumis (amigos de apegos para bebés) y decoraciones tejidas a crochet.

González relató que su emprendimiento comenzó formalmente en mayo de 2019, a través de las redes sociales, aunque desde años atrás ya confeccionaba bordados y tejidos para regalos especiales. “Todo comenzó a raíz de una pérdida familiar, la de mi madre, y en busca de una terapia o escape, fui encontrando información de que tejer era el nuevo yoga que estaba siendo recomendado por terapeutas; y como ya sabía el arte, comencé a comprar materiales y a dedicarme a este don”, explicó.

A partir de esa experiencia, la emprendedora decidió especializarse en la elaboración de tejidos a crochet, “como amigurumis, conocidos como muñecos de apego para bebés, con diseños de caballos, koalas, perros, gatos o el modelo que desee el cliente, mantas tejidas, ramos de flores y cualquier idea que nos sugieran”.

En cuanto a los materiales, González explicó que utiliza “hilos y lanas, agujas y ganchillos para lograr diferentes texturas y grosores en el tejido, además de fibra sintética o algodón para dar volumen a figuras o adornos, lo que le permite ofrecer productos variados y de alta calidad artesanal”.

La emprendedora detalló que el precio de sus decoraciones, “es de B/.32.00 la maceta de flores, B/.22.00 las macetas pequeñas y B/.35.00 en adelante los amigurumi, dependiendo de su tamaño Se pueden conseguir a través de su cuenta de instagram @byerickanathi”.

Tags:
Flores
|
emprendimiento
|