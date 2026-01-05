Flores y muñecos tejidos, las creaciones únicas que impulsaron emprendimiento

Ericka González, una emprendedora de 45 años, cuya meta por tener su propio negocio y continuar con la tradición familiar de tejer, la impulsaron a concretar su proyecto y especializarse en la elaboración de amigurumis (amigos de apegos para bebés) y decoraciones tejidas a crochet.

González relató que su emprendimiento comenzó formalmente en mayo de 2019, a través de las redes sociales, aunque desde años atrás ya confeccionaba bordados y tejidos para regalos especiales. “Todo comenzó a raíz de una pérdida familiar, la de mi madre, y en busca de una terapia o escape, fui encontrando información de que tejer era el nuevo yoga que estaba siendo recomendado por terapeutas; y como ya sabía el arte, comencé a comprar materiales y a dedicarme a este don”, explicó.

A partir de esa experiencia, la emprendedora decidió especializarse en la elaboración de tejidos a crochet, “como amigurumis, conocidos como muñecos de apego para bebés, con diseños de caballos, koalas, perros, gatos o el modelo que desee el cliente, mantas tejidas, ramos de flores y cualquier idea que nos sugieran”.

En cuanto a los materiales, González explicó que utiliza “hilos y lanas, agujas y ganchillos para lograr diferentes texturas y grosores en el tejido, además de fibra sintética o algodón para dar volumen a figuras o adornos, lo que le permite ofrecer productos variados y de alta calidad artesanal”.

La emprendedora detalló que el precio de sus decoraciones, “es de B/.32.00 la maceta de flores, B/.22.00 las macetas pequeñas y B/.35.00 en adelante los amigurumi, dependiendo de su tamaño Se pueden conseguir a través de su cuenta de instagram @byerickanathi”.