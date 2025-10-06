Ericka Franco: artesana que transformó el tembleque en un accesorio de moda

A sus 26 años, Ericka Franco ha logrado convertir un elemento tradicional del folclore panameño en un accesorio contemporáneo que ha conquistado a muchas mujeres: el “Temblecuff”, una pieza inspirada en la técnica del tembleque, que combina identidad cultural y diseño moderno.

Oriunda de la provincia de Los Santos y criada en una familia de artesanas, confiesa que durante mucho tiempo sintió la necesidad de encontrar algo que le diera pertenencia. “Desde niña soñaba con ser diseñadora de modas, y quise unir esa pasión con mi herencia cultural”, relata. Agregó que “así nació la idea de crear accesorios que pudieran usarse en el día a día, sin necesidad de vestir una pollera completa”.

Hoy, Temblecuff no es solo una marca de accesorios, sino también una propuesta cultural que busca revalorizar la tradición. “Mi enfoque es promover lo mística que es nuestra cultura y motivar a las personas a llevarla en su atuendo diario”, contó.

La joven explicó que el precio de sus accesorios “van desde los B/.25 en adelante” y se pueden conseguir en el restaurante Orígenes de Karen Peralta y a través de su cuenta de Instagram @erickafrancoshop.