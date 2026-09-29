$!El diésel es más caro en el interior: Bocas del Toro registra el precio más alto

Bocas del Toro lidera con los precios del diésel más altos del país. En Changuinola, el litro alcanza los B/.1.58, un 3.27% por encima del precio registrado en la ciudad de Panamá (B/.1.53).

Este incremento ha elevado los costos de operación de las empresas dedicadas al traslado de mercancías, además de encarecer las materias primas, los fertilizantes agrícolas, los alimentos, los fletes y las tarifas del transporte selectivo, explicaron empresarios.

De acuerdo con Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), indicó que “el aumento en los precios del diésel genera una presión adicional sobre los costos de operación de distintos sectores, y la industria no es ajena a esta realidad. Su impacto se refleja principalmente en el transporte, la logística y la movilización de materias primas y productos”.

Mientras, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), manifestó que “en el sector agropecuario, las máquinas utilizadas para la cosecha y el transporte utilizan diésel, que es el que está más caro, lo que representa un golpe duro para el sector y genera incertidumbre, ya que no se sabe hasta cuándo se mantendrá esta situación”.

Jiménez agregó que “además, tenemos la situación de los fertilizantes y agroquímicos, que al ser productos importados, dependen de factores externos, lo que los hace más caros y variables”.

En tanto, Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, dijo que “actualmente tenemos, alzas en vegetales y frutas, y básicamente se debe al aumento del precio del combustible, sobre todo el diésel, que es el que se usa mayoritariamente para mover la carga”.

Morales agregó que “aunque el Gobierno ha subsidiado parte de la distribución de los centros de postcosecha a los mercados, el traslado interno en finca, como los ce pickup, tractores y otra maquinaria, no cuenta con subsidio y debe sumarse al costo de producción”.

Por su parte, Andrés Muñoz, expresidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANATRACA), explicó que “nuestra operación se ve muy afectada por los constantes aumentos del diésel y muchos camiones permanecen parados porque los costos superan los márgenes de ganancia”. Además que “un flete que antes podía estar generando $300 o $350 por vuelta, hoy en día lo estamos haciendo por B/.100 o B/.180”.

Muños señaló que “el subsidio es una ayuda pero no alcanza”. Añadió que “el aumento también ha encarecido insumos como el aceite y las llantas, estas últimas con incrementos de hasta 23%”.