Desempleo y baja escolaridad, impulsan fenómeno de pedir dinero en las calles

La presencia de personas pidiendo dinero en las calles de Panamá se ha vuelto cada vez más frecuente. De acuerdo con sociólogos y economistas, este fenómeno es el resultado de una combinación de factores estructurales, como el alto desempleo, los bajos niveles de escolaridad, problemas sociales, drogadicción y la informalidad laboral, que limita las oportunidades de ingresos estables y profundiza la exclusión social.

En este sentido, el sociólogo Milcíades Pinzón explicó que “el aumento de personas que piden dinero en las calles responde a múltiples factores: como ciudadanos que no han podido insertarse adecuadamente en la economía panameña, no cuentan con ingresos fijos y, por lo general, presentan bajos niveles educativos”.

Pinzón agregó que, “en el fondo, la problemática está vinculada a la situación económica que atraviesa el país, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y evidencia un problema estructural. No se han generado los empleos que Panamá necesita, y no se trata solo de atender a las personas desprotegidas, sino de promover políticas que permitan la creación de oportunidades sostenibles”.

El economista Augusto García, señaló que “esta situación responde a fallas del sistema económico y educativo, así como a problemas asociados al consumo de drogas, factores que empujan a muchas personas a condiciones de precariedad extrema. Se trata de un problema en que la propia sociedad no cuenta con los mecanismos adecuados para corregir, y termina manifestándose en las calles”.

García concluyó que, “es necesario contar con estrategias que permitan ofrecer alternativas de atención y reinserción a estas personas en las calles”.

En tanto, el economista Patricio Mosquera señaló que “este fenómeno responde a una combinación de alto desempleo, informalidad persistente y baja educación financiera. Cuando no hay ingresos estables ni acceso a canales formales, muchas personas terminan recurriendo a pedir crédito informal”.