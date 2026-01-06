El trend de los selfies imposibles

¿Te imaginas sacarte una foto con tu actor o deportista favorito sin salir de tu casa? Eso es lo que propone el trend de las selfies ultra realistas en redes sociales. Parece que estás junto a ellos, pero en realidad son imágenes creadas con inteligencia artificial.

La idea es simple: tener algunas fotos listas y publicarlas cuando el famoso sea tendencia, como en un estreno o aniversario. A mí me parece increíble porque permite soñar y crear contenido divertido; eso sí, siempre hay que recordar que es una ilusión y no la realidad para no confundir a nadie.