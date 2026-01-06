Unos Juegos diseminados en siete sedes y 22.000 km2

Por la voluntad de los organizadores de utilizar unas sedes para la competición ya existentes, los Juegos Olímpicos 2026 (6 al 22 de febrero) estarán repartidos en siete sedes en una zona de 22.000 km2, con dos "corazones", Milán y Cortina d'Ampezzo, separados por 450 kilómetros.

Cada sede contará con su propia villa olímpica: hoteles 'olimpizados' en el valle de Anterselva, un cuartel militar renovado en Predazzo, módulos temporales en Cortina, o una auténtica villa olímpica en Milán, que acogerá 1.400 deportistas y entrenadores, antes de servir como residencia de estudiantes.

. Milán

La capital económica de Italia albergará todos los deportes de hielo a excepción del curling y el bobsleigh.

El patinaje artístico, una de las disciplinas estrella en los Juegos Olímpicos de invierno, tendrá lugar en el Forum, un complejo multideportivo con una capacidad para 12.700 espectadores ubicado en Assago, a diez kilómetros del centro de la capital lombarda. Para la ocasión será rebautizada como Milano Ice Skating Arena.

Para no tener que construir un anillo cubierto para el patinaje de velocidad, una instalación costosa y de poco aprovechamiento más allá de los Juegos, los organizadores optaron por una estructura temporal construida en Fieramilano, el palacio de exposiciones de Milán, en Rho.

Llamado Milano Ice Park, también albergará una parte de los partidos de hockey sobre hielo, mientras que la otra parte se disputará en un nuevo recinto con capacidad para 15.000 localidades al este de Milán.

También será Milán la sede de la ceremonia inaugural, el 6 de febrero de 2026 en el estadio de fútbol de San Siro, donde juegan el Inter y el AC Milan.

. Cortina d'Ampezzo

Setenta años después de los Juegos Olímpicos-1956, la emblemática estación de los Dolomitas albergará las pruebas de esquí alpino femenino sobre la soberbia pista 'Olimpia delle Tofane', así como los torneos de curling.

Las pruebas de bobsleigh, luge y skeleton, una piedra en los zapatos de los organizadores desde la atribución de los Juegos en 2019, se disputarán en una pista cuya polémica construcción comenzó de forma tardía, en febrero de 2024, y alimentó una novela con componentes políticos y deportivos, aunque ahora todos se felicitan por su construcción.

. Bormio

Bormio es una de las etapas ineludibles en la Copa del mundo de esquí alpino, junto al Stelvio, una de las pistas más difíciles del circuito, considerada incluso como demasiado peligrosa, como atestigua la grave lesión sufrida en la cabeza por el francés Cyprien Sarrazin el pasado mes de diciembre.

La estación lombarda albergará la puesta de largo en unos Juegos Olímpicos del esquí de travesía.

. Anterselva

La localidad del Tirol del Sur, con su estadio de biatlón a más de 1.6000 metros sobre el nivel del mar, es uno de los epicentros del biatlón mundial, y desde 1978 acoge cada año a finales de enero una de las etapas de la Copa del mundo en medio siempre de un gran ambiente.

Antholz, por su nombre en alemán, también fue sede de seis ediciones de los Mundiales, la última en 2020.

. Livigno

Las estrellas del snow y del esquí freestyle realizarán sus acrobacias en esta estación lombarda, presente habitualmente en el calendario de sus respectivas Copas del Mundo.

. Tesero/Predazzo

El esquí de fondo, la combinada nórdica y los saltos de esquí serán protagonistas en Val di Fiemme.

En Predazzo fueron construidos en 1989 los dos trampolines de saltos de esquí, una infraestructura que suele plantear problemas a los organizadores de los Juegos de invierno por su coste y por su posterior uso tras las dos semanas olímpicas.

. Verona

Para respetar la lógica en unos Juegos bicéfalos y contentar a la región del Véneto, su capital Verona, albergará la ceremonia de clausura en su anfiteatro romano.