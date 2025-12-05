Un sorteo por todo lo alto para el Mundial XXL con Trump como superstar

El sorteo del Mundial 2026, este viernes (17H00 GMT) en Washington, es el punto de partida de un torneo gigantesco que se organizará en Estados Unidos, México y Canadá, con Donald Trump como figura omnipresente.

Durante casi dos horas, la organización ha previsto un verdadero espectáculo en el Kennedy Center, una imponente sala de espectáculos ubicada en la capital estadounidense, para determinar el recorrido de los 48 equipos que competirán por suceder a la Argentina de Lionel Messi, coronada en Catar 2022.

- Bocelli, Village People, Robbie Williams... -

Con actuaciones de estrellas de diversos géneros musicales -Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams o Nicole Scherzinger-, esta gran ceremonia, que será conducida por la exmodelo alemana Heidi Klum y el humorista Kevin Hart, una gran estrella en Estados Unidos, está destinada a marcar el tono de una competición sin igual.

Pero el invitado estelar será, sin duda, el propio presidente estadounidense, Donald Trump.

El multimillonario republicano, que regresó a la Casa Blanca en enero, ha convertido la Copa del Mundo en un evento central de su segundo mandato, a pesar de las preocupaciones que generan sus posturas contra sus vecinos mexicanos y canadienses, su política migratoria o sus amenazas de retirar la organización de partidos a las ciudades dirigidas por demócratas.

Trump ha encontrado un aliado clave en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien no deja de mostrar buena sintonía.

El dirigente italo-suizo, presente en su investidura y varias veces invitado al Despacho Oval, ha comprendido la necesidad de acercarse al mandatario de Estados Unidos, donde se disputarán 78 de los 104 partidos programados del 11 de junio al 19 de julio de 2026, incluida la final en el MetLife Stadium (Nueva Jersey).

- Premio de la Paz -

Este "bromance", cuidadosamente cultivado por ambos hombres en nombre de los intereses estratégicos mutuos, debería alcanzar su apogeo el viernes, con la entrega a Trump, según varias fuentes, del primer Premio de la Paz de la FIFA.

Un premio de consolación transmitido en directo a todo el planeta para el jefe de Estado estadounidense, quien se enorgullece de haber puesto fin a varios conflictos desde su regreso al poder y sueña abiertamente con el Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a la opositora venezolana María Corina Machado.

"El fútbol trabaja por la paz, y en nombre de la gran comunidad del fútbol, el Premio de la Paz de la FIFA reconocerá los enormes esfuerzos de individuos que unen a las personas y traen esperanza a las generaciones futuras", declaró con énfasis Infantino el 5 de noviembre durante el anuncio de la creación de esta distinción en Miami ante la mirada de Trump.

Como coorganizadores, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, han confirmado su presencia pese a las grandes tensiones por los aranceles impuestos por el líder estadounidense, quien también ha reiterado su deseo de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.

Incluso Irán, cuyas relaciones diplomáticas con Estados Unidos están rotas desde 1980, finalmente enviará una pequeña delegación encabezada por el seleccionador Amir Ghalenoei, después de haber afirmado que boicotearía la ceremonia debido a la denegación de las visas a varios de los integrantes de la comitiva.

- Los detalles se conocerán el sábado -

En el ámbito deportivo, el desafío es considerable para los 42 países ya clasificados, que serán acompañados en marzo por seis equipos procedentes de la repesca, para llegar a 48 participantes, una novedad en la historia de la Copa del Mundo.

Al término del sorteo, en el que participarán varias leyendas del deporte norteamericano como Tom Brady, Shaquille O'Neal o Wayne Gretzky, se conocerán los partidos de la primera ronda y la composición de los 12 grupos de cuatro, pero habrá que esperar hasta el sábado para descubrir los lugares y horarios de los encuentros.

Una novedad introducida por la FIFA, preocupada por "garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores mientras permite, en la medida de lo posible, que los aficionados de todo el mundo vean jugar a sus equipos en directo a pesar de las diferencias de zonas horarias".

Otra innovación: las cuatro primeras naciones en el ranking FIFA (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán ubicadas en dos partes diferentes del cuadro y no podrán enfrentarse antes de las semifinales si terminan primeras en su grupo, con el fin de garantizar "el equilibrio deportivo", según el órgano rector del balompié.