Swiatek sufre dura derrota ante Rybakina, Keys eliminada de Masters WTA

La N.2 del mundo, Iga Swiatek, sufrió una contundente derrota en el Masters WTA ante Elena Rybakina (6ª), que se impuso a la polaca 3-6, 6-1, 6-0, este lunes en Riad.

También en el grupo "Serena Williams", la estadounidense Madison Keys (7ª) quedó eliminada tras su derrota ante su compañera Amanda Anisimova (4ª).

Con dos victorias en dos partidos en la capital de Arabia Saudita, la kazaja Rybakina, que había dominado el sábado Anisimova, se aseguró el pase a semifinales como primera de grupo, sin importar los resultados de los dos partidos restantes, según indica la WTA en su página de internet.

Rybakina, una de las jugadoras más en forma de este final de temporada -cuartos de final en Wuhan, campeona en Ningbo, semifinalista en Tokio, donde se declaró baja sabiéndose clasificada para el Masters- batió por primera vez a Swiatek este año después de cuatro derrotas.

En el cómputo total de sus duelos directos aún lidera la polaca con seis victorias, por cinco de Rybakina.

En el segundo partido del día, Anisimova remontó un set en contra ante Keys, a la que terminó imponiéndose 4-6, 6-3, 6-2 en 1 hora y 43 minutos.

Keys, ganadora del Abierto de Australia a comienzos de año, regresaba en la pista saudita después de dos meses lesionada en un aductor

Anisimova, finalista de Wimbledon y del US Open esta temporada, se enfrentará el miércoles a Swiatek por el segundo puesto del grupo y con ello una plaza en semifinales.