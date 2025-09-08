Seleccionados para torneo de flag

Redacción | La Asociación de Football Americano de Panamá (AFFP), anunció la semana pasada a los 12 jugadores (as) que componen cada equipo mayor de Panamá (masculino y femenino) que dirá presente en el Campeonato Continental IFAF de Américas de Flag Football, a celebrarse del 12 al 14 de septiembre, en el Estadio Virgilio Tejeira, en Penonomé, Coclé, Panamá.

De igual manera, la AFFP compartió en sus cuentas de redes sociales el calendario de los encuentros teniendo al conjunto femenino de Panamá debutando el día 12 ante su similar de Brasil, a las 8:00 a.m., luego a las 3:00 p.m. choca con Jamaica.

Mientras que la escuadra masculina panameña se verá las caras ese día con Argentina, a las 9:15 p.m., ante Chile a la 1:00 p.m., y contra El Salvador, a las 4:45 p.m.

Las acciones siguen el sábado 13 y el domingo 14. Este evento continental entregará los cupos para el Mundial de Alemania 2026.