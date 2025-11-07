Deportes

Reviven el sueño mundialista

Panamá va por el boleto directo, aunque está la opción de repechaje, la ‘Sele’ quiere asegurarse su cupo mundialista este “mes de la patria”

ML | El futbolista Alberto Quintero (de blanco), con el uniforme de la Selección de Panamá durante un partido de la Copa Oro 2023, ante Miles Robinson, del equipo de Estados Unidos.
Roberto Robinson
07 de noviembre de 2025

La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá quiere el boleto directo al Mundial FIFA 2026 e intentará conseguirlo en los dos últimos partidos del Grupo A de la fase final de las eliminatorias en Concacaf, que se juegan durante la ‘Fecha FIFA’ de noviembre.

Para ello, el técnico de ‘La Roja’, Thomas Christiansen, ha convocado a Alberto “Negrito” Quintero, quien disputó su último partido de eliminatorias mundialistas el 31 de marzo de 2022, en la victoria de Panamá por 1-0 ante Canadá en la última jornada del camino hacia el Mundial de Catar 2022.

“Alberto Quintero es un jugador con experiencia, con liderazgo, que está pasando por un buen momento, y sobre todo encaja muy bien en lo que van a ser estos dos partidos”, señaló el DT hispano-danés, en conferencia de prensa, horas después que la Federación Panameña de Fútbol anunciara la lista completa de 25 jugadores para los encuentros frente a Guatemala, de visita el 13 de noviembre, y como local ante El Salvador, el 18 de noviembre, en el Estadio Rommel Fernández.

Quintero, mediocampista del Plaza Amador, de la Liga Panameña de Fútbol, tiene 37 años y cuenta con 138 partidos internacionales; su última convocatoria fue para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, en marzo de 2024.

Entre las novedades también destacan Jovani Welch y Edgardo Fariña, que vuelven a ser considerados. Mientras que César Yanis, Jorge Gutiérrez, José Murillo, Eduardo Guerrero y José Córdoba (lesión), quedaron al margen esta vez.

La Federación de fútbol de Guatemala confirmó que tanto los boletos de entrada para sus partidos de local ante Panamá y Surinam están agotados. La venta arrancó el pasado 4 de noviembre y se han habilitado unas 7,200 localidades en el estadio El Trébol.

6
puntos tiene Panamá, al igual que Surinam y Panamá en el Grupo A.
