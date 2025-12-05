Plusmarquistas mundiales Walsh y Smith se alzan con la victoria en Abierto de natación de EEUU

La plusmarquista mundial Gretchen Walsh se impuso en los 100 m mariposa este viernes en el Abierto de natación de Estados Unidos, en Austin (Texas), con un tiempo de 55.60 segundos, mientras las estrellas de la disciplina Summer McIntosh y Léon Marchand se midieron nuevamente en pruebas poco habituales para ellas.

Su compatriota estadounidense Regan Smith ocupó el segundo lugar en la misma prueba con 56.18 segundos, y la canadiense McIntosh logró una marca personal de 57.01, finalizando tercera en una competencia que rara vez disputa.

McIntosh, ganadora de tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París y de cuatro títulos mundiales en Singapur este año, optó por desafiarse en pruebas de 100 metros, dejando de lado su habitual especialidad, los 400 m estilos individuales.

El francés Léon Marchand, también cuatro veces campeón en París y compañero de entrenamiento de McIntosh bajo la tutela del exentrenador de Michael Phelps, Bob Bowman, hizo lo propio.

McIntosh, compitiendo por primera vez tras unirse al grupo de Bowman, también terminó séptima en los 100 m espalda y octava en la final de consolación de los 100 m pecho.

Por su parte, Smith se recuperó de su segundo lugar en mariposa para ganar los 100 m espalda con 58.19 segundos, aventajando por 52 centésimas a la estadounidense Katharine Berkoff.

Marchand estableció un récord personal de 51.20 segundos en los 100 m mariposa, finalizando tercero detrás del estadounidense Shaine Casas (50.24) y del canadiense Ilya Kharun (50.40). El plusmarquista mundial Caleb Dressel, que busca regresar a la élite internacional tras una prolongada pausa, ocupó el cuarto lugar con 51.33.

En otras pruebas, la estadounidense Kate Douglass, campeona mundial y olímpica de los 200 m pecho, se llevó el triunfo en los 100 m pecho con 1:06.55. En la rama masculina, el húngaro Hubert Kos, campeón mundial y olímpico de los 200 m espalda, ganó los 100 m espalda con 52.63 segundos, superando por 89 centésimas al estadounidense Blake Tierney.