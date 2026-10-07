$!Patinaje en crecimiento

Bajo el lema “Formando los patinadores más rápidos de Panamá”, la academia Elite Rollers Panamá se ha consolidado como una de las principales escuelas de patinaje de carreras del país.

Fundada en 2017 con sus primeras clases en la provincia de Colón, la organización promueve el desarrollo infantil y juvenil en esta disciplina, impulsando el talento desde sus bases hasta llevarlo a la alta competencia internacional.

Su filosofía formativa se fundamenta en un esquema progresivo y por niveles, adaptado a la edad y destreza de cada atleta. El programa se estructura en tres grupos: Iniciación, diseñado para niños que están aprendiendo a dominar los patines; Pre Club, orientado a quienes manejan la técnica básica y comienzan su transición al patinaje de velocidad; y Club, integrado por deportistas que entrenan para optimizar su rendimiento en torneos de alto nivel.

Desde su fundación, Elite Rollers ha representado a Panamá en importantes escenarios internacionales. La academia ha competido en tres Campeonatos Panamericanos de Escuelas (Guarne 2023, Ibagué 2024 y Envigado 2025), en un Panamericano de Clubes (Guarne 2026) y en dos Centroamericanos de Naciones (Chiquimula 2024 y San José 2025).

Pese a este crecimiento, el club enfrenta desafíos, como la falta de patinódromos con superficies y dimensiones reglamentarias para entrenar con seguridad a velocidades de entre 20 y 40 km/h. Por ello, la academia busca alianzas con el Ministerio de Educación para masificar este deporte en el sistema escolar y con diversas alcaldías para habilitar espacios adecuados.

Sus próximos compromisos internacionales son el Centroamericano de Naciones en Guatemala 2026 y el Panamericano de Clubes 2027.