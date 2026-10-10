Pandeportes habilita sus coliseos a nivel nacional para apoyar en la emergencia por temblor

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informó que puso sus coliseos a nivel nacional y recursos a disposición para brindar resguardo y apoyo a quienes lo necesiten en medio de la situación sísmica que se presenta desde el pasado 9 de octubre en el país.

En un comunicado, la entidad aclaro que la medida es temporal y enfocada a las personas que “no cuenten con un lugar seguro donde permanecer”. Por lo que se solicita contactar vía mensaje directo a través de la cuenta oficial de la entidad: @pandeportes.

También las instalaciones podrán funcionar como centros de acopio, en coordinación con otras instituciones.

Pandeportes expresa su solidaridad a todas las personas y familias que atraviesan estos momentos.