Organizadores y estrellas ultiman detalles a un mes de los Juegos Olímpicos de Invierno

Este martes quedan 30 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina, y los organizadores ultiman detalles, sobre todo en torno a la pista de hielo en Milán y el snowpark de Livigno.

Las estrellas del esquí alpino Lindsey Vonn y Mikaela Shiffrin enceran sus tablas para brillar en el regreso de los Juegos a Los Alpes luego de un largo paréntesis con Canadá (Vancouver 2010), Rusia (Sochi 2014), Corea del Sur (Pyeongchang-2018) y China, en plena pandemia de Covid (Pekín 2022).

Italia albergará el evento principal de los deportes de hielo y nieve por tercera ocasión, 21 años después de Turín 2006.

Para reducir el impacto medioambiental y limitar la factura final a 5.200 millones de euros (más de 6.000 millones de dólares), los organizadores italianos se han servido en su mayoría de sedes de competición ya existentes y habituadas a acoger pruebas de la Copa del Mundo y Mundiales.

- 22.000 km2 -

Consecuencia de ello, estos Juegos presentan un plano de sedes repartidas en 22.000 kilómetros cuadrados, en siete zonas, desde los montes Dolomitas a Venecia, con Bormio y Cortina para el esquí alpino, Anterselva para el biatlón, el Val di Fiemme para el esquí nórdico, Livigno para el snowboard y el esquí freestyle.

Los deportes de hielo se disputarán en Milán.

"Entramos en los últimos metros del esprint final (...) vemos los resultados de nuestro trabajo colectivo", celebró en un comunicado transmitido a la AFP el presidente del comité organizador de Milán-Cortina 2026, Andrea Varnier.

Como todo organizador de Juegos Olímpicos, los de Milán-Cortina se han encontrado con obstáculos. Aparte de la pista de bobsleigh de Cortina, el Arena Santagiulia ha sido finalmente la obra más complicada.

Este complejo multideportes en Milán fue construido por un promotor privado que quiere que al término de los Juegos albergue partidos de básquet, conciertos y espectáculos.

A pesar de los retrasos, en las próximas semanas ese recinto será una pista de patinaje para ser escenario del hockey sobre hielo, con el regreso, luego de 12 años de ausencia, de las estrellas de la NHL.

Con emisarios del campeonato de Estados Unidos y Canadá muy atentos a las evoluciones de su construcción, estos han mostrado sus recelos sobre la calidad y las dimensiones del hielo, e incluso sobre el confort de los vestuarios.

- Shiffrin, Vonn, Klaebo, Kim... -

El otro dossier que preocupa especialmente a la Federación Internacional de Esquí (FIS) es el de la sede de Livigno para las pruebas de snowboard y de esquí freestyle.

El sistema de nieve artificial, indispensable para los módulos, trampolines y pistas con baches, ha sufrido problemas técnicos con el abastecimiento de agua para los cañones de nieve.

En lo puramente deportivo, Lindsey Vonn ha regresado a la élite después de cinco años retirada y tras la implantación de una prótesis de titanio en la rodilla, y a sus 41 años espera brillar por última vez en los Juegos Olímpicos en su estación preferida: Cortina.

La estadounidense participará en Italia en sus quintos Juegos, 24 años después de los primeros, y es una de las favoritas para hacerse con el oro en descenso.

Mikaela Shiffrin se postula también para ser otro de los grandes nombres de estos Juegos, después de haber ganado cinco de los seis eslálones de lo que va de temporada. La quíntuple vencedora del gran globo de cristal tratará de tomarse la revancha de sus fallidos Juegos 2022 en los que ni siquiera logró hacer un podio.

En esquí de fondo, el noruego Johannes Klaebo firmó en marzo la mayor gesta del esquí de fondo en los Mundiales 2025 en su casa en Trondheim, al adjudicarse los seis títulos en juego, en larga o corta distancia, solo o en relevos, en estilo clásico o libre.

Y la estadounidense Chloé Kim, reina de la especialidad, aspira en Italia a un tercer título olímpico consecutivo en halfpipe luego de su éxitos en 2018 y 2022.