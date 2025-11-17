Nuevas inspecciones a los escenarios de los Juegos Suramericanos 2026

El Comité Organizador de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 realizó un recorrido de inspección por las futuras sedes de esta competencia multideportiva, que reunirá a 15 países y más de mil atletas juveniles. Junto al Secretario General de Pandeportes, Francisco Sanjur, visitaron el estadio Rommel Fernández, el Centro de Combate, el estadio de Tiro con Arco, la Arena Roberto Durán, el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon y el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes.

“Ya tenemos edificios a un 90% de ejecución, que solo están a la espera de la equipación y esperamos entregar a finales de diciembre. Los otros edificios que son los que van a albergar los juegos, estamos en espera de recibir las graderías y acabados finales para finales de noviembre y hacer las pruebas para diciembre. Queremos terminar en los primeros días de enero”, detalló Enelda Osorio, arquitecta de Pandeportes.

Mientras que Emilio Wong, del Comité Organizador, informó que en esta tercera visita se han presentado importantes avances “en todos los escenarios y nos parece que vamos a poder cumplir con las fechas. Vemos positivamente que todo va encaminado”. La competencia se desarrollará del 12 al 25 de abril de 2026. Esta será la primera vez en la historia deportiva nacional que nuestro país albergará una edición de cualquier categoría de los Juegos Suramericanos.