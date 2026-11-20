ml | Bartolomé Mafla Herrera, con múltiples facetas en la hípica, ha sido dos veces Presidente de la Asociación de Propietarios de Pura Sangre de Carreras de Panamá. Segundo panameño en lograr triunfo como propietario en el hipódromo de Santa Anita en California, con ‘Insubordination’, el 14 de abril de 2018. Como criador ha importado yeguas de finísima sangre, para correr y llevarlas a la cría, ocupando actualmente el séptimo peldaño en la estadística. Entre sus mejores caballos destacan: Galanteo, Siempre Bella, Pow, Patrimonio, Don’t Paid Me, Ilustre, Can’t Lose, Lead Singer y Ben Eurión. El 21 de noviembre de 2019, es exaltado al Salón de la Fama de la Hípica Panameña, en la categoría de ‘Personalidades’.