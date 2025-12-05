Michael Jordan comparece ante el tribunal al inicio del juicio antimonopolio contra NASCAR

La leyenda de la NBA Michael Jordan compareció este viernes en un tribunal de Carolina del Norte, donde declaró que su objetivo era "impulsar a NASCAR a mejorar" a través de la demanda antimonopolio presentada contra la popular serie de carreras estadounidense.

Jordan, copropietario del equipo 23XI Racing en la serie de élite Cup de NASCAR, presentó la demanda el año pasado junto a Front Row Motorsports tras negarse a firmar nuevos contratos de membresía con la categoría de automovilismo.

Durante la audiencia en un tribunal federal de Charlotte, Carolina del Norte, Jordan señaló que es fanático de NASCAR desde niño, pero que se vio obligado a demandar para cambiar un modelo de negocio que, según él, trata de manera injusta a equipos y pilotos.

"No tienen asociaciones; tienen contratistas", declaró Jordan sobre la relación de NASCAR con sus equipos de la Cup Series.

"Quiero impulsar a NASCAR a que sea mejor. Cuando se habla de charters, cuando se habla de asociaciones, eso es lo ideal", agregó.

La demanda acusa a NASCAR y a su director ejecutivo, Jim France, de operar sin transparencia, restringir la competencia y controlar el deporte de formas que los benefician de manera injusta en detrimento de los propietarios de los equipos, los pilotos, patrocinadores, socios y aficionados.

Los equipos denuncian prácticas anticompetitivas, incluyendo la adquisición de la mayoría de los circuitos de carreras de élite, exclusivos para eventos de NASCAR, y la imposición de contratos de exclusividad en pistas sancionadas por la organización.

Asimismo, la demanda menciona prácticas como la adquisición del competidor de autos stock, Automobile Racing Club of America (ARCA), la prohibición a los equipos de participar en otras carreras de stock cars y la obligación de comprar piezas únicamente a proveedores seleccionados por NASCAR.

Analistas advierten que la demanda podría tener implicaciones de gran alcance para NASCAR; sin embargo, el ambiente en la sala del tribunal el viernes fue cordial e incluso distendido en algunos momentos.

Un abogado que representa a NASCAR agradeció a Jordan, seis veces campeón de la NBA, porque hizo que su hijo de nueve años pensara que su padre "fue muy genial hoy".

Jordan respondió con una sonrisa y bromeó sugiriendo que ese efecto podría potenciarse con un par de sus emblemáticas zapatillas.

"Veo que hoy no traes tus Jordans puestos", comentó.