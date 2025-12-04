LeBron James sacrifica una racha de casi dos décadas por un triunfo de Lakers

LeBron James, el hombre récord de la NBA, anotó 8 puntos en una trepidante victoria de Los Angeles Lakers este jueves ante los Toronto Raptors, despidiéndose de una racha de 1.297 partidos con dobles dígitos de anotación.

Estas son las escenas principales de una jornada de cinco partidos en la liga de básquet norteamericana.

- Hachimura sobre la bocina -

Con la baja de Luka Doncic, los Lakers lograron un triunfo de prestigio por 123-120 en la cancha de Toronto, segundo clasificado de la Conferencia Este.

El escolta Austin Reaves fue el motor ofensivo angelino con 44 puntos en una noche insólitamente poco inspirada de James.

El alero, que este mes cumplirá 41 años, se quedó en 8 puntos después de convertir sólo 4 de sus 17 tiros de campo y ninguno de sus cinco intentos desde la línea de triple.

'King James' sigue aún tomando ritmo de competición después de perderse el primer mes por una ciática.

Con esta escasa producción finalizó una de las series más estratosféricas de su carrera, la de 1.297 partidos consecutivos anotando al menos 10 puntos, que permanecía activa desde el 6 de enero de 2007.

Es la mayor racha histórica de este tipo con diferencia en la NBA. Las más cercanas las protagonizaron Michael Jordan con 866 partidos y Kareem Abdul-Jabbar con 787.

Ofuscado de cara al aro, el alero se enfocó en las labores de facilitador de juego repartiendo 11 asistencias.

Con empate a 120 y tres segundos en el reloj, LeBron tuvo en sus manos la última posesión del partido.

James podía buscar un lanzamiento con el que mantener viva su racha pero eligió asistir en la esquina al japonés Rui Hachimura, que clavó el triple del triunfo mientras LeBron lo celebraba con los brazos al aire.

Máximo anotador histórico de la NBA, LeBron está embarcado en la temporada 23 de su carrera, otro récord de longevidad, en la que los Lakers ocupan un inesperado segundo lugar del Oeste (16-5).

- Maxey salva a Sixers -

En otro final de partido frenético, los Philadelphia 76ers derrotaron 99-98 a unos Golden State Warriors sin Stephen Curry ni Jimmy Butler.

Los californianos tuvieron un inicio de partido catastrófico quedándose en 10 puntos en 12 minutos, el peor primer cuarto de los 11 años de la era del entrenador Steve Kerr.

Golden State recompuso después el rumbo y estaba un punto por delante (98-97) cuando, a falta de tres segundos, Tyrese Maxey falló un tiro en suspensión para Philadelphia.

Los Warriors ya vislumbraban el triunfo cuando el escolta novato VJ Edgecombe capturó el rebote en el aire y anotó una canasta que ponía por delante a los Sixers.

Golden State aún lanzó un veloz contraataque para que De'Anthony Melton lanzara debajo del aro pero Maxey recorrió toda la pista para evitar la canasta con un tapón monumental sobre la bocina.

El escolta fue de nuevo el máximo anotador de los Sixers, con 35 puntos, mientras Joel Embiid logró apenas 12.