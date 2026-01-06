Instalaciones en renovación

Desde el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) se afirma que este año 2026 “será un buen año para el deporte”.

En un mensaje compartido desde la cuenta oficial de la entidad, a través de las redes sociales, se aprecian varios proyectos deportivos “listos para su ejecución”, tales como el Estadio 15 de diciembre, en Coclé, o la nueva Arena Panamá Al Brown, en Colón.

Varios de éstos, enmarcados para su utilización durante los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que están programados a celebrarse del 12 al 25 de abril del 2026.

“Este 2026 marcará el inicio en trabajos de obras claves que impulsarán el desarrollo continuo del deporte en el país. Proyectos estratégicos comenzarán a tomar forma, fortaleciendo la infraestructura deportiva y creando mejores espacios para atletas, entrenadores y comunidades en todo el territorio nacional”, señala el post.

Cabe resaltar que, el pasado viernes, en su informe a la Nación, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que “estamos trabajando duro para terminar lo que fue el monumento a la desidia, el Estadio Roberto Mariano Bula, en Colón, que muy pronto será la casa del béisbol de esta provincia”.

Ese coliseo, según Pandeportes, lleva un 85% de avance en su construcción y se entregaría en marzo.