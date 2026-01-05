$!Inicia la venta de boletos para el partido Panamá vs México

Hoy lunes, 5 de enero, se pusieron a la venta los boletos para el partido de la Selección Mayor Masculina ante México, a disputarse este jueves 22 de enero desde las 8:00 pm en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, informó la Federación Panameña de Fútbol.

Los boletos podrán ser adquiridos a través de www.fepafut.com y habrá un máximo disponible de 10 boletos por venta digital, la cual es exclusiva con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o Amex.

La Federación detalló que para poder ingresar el día del partido, es indispensable contar con la entrada digital (impresa o en el teléfono), la cual llevará su respectivo código QR.

Una vez una entrada es utilizada para ingresar, su QR quedará automáticamente inhabilitado: no se puede salir del estadio y volver a ingresar con la misma entrada. Dos personas no podrán ingresar con la misma entrada.

Todo fanático que deseé estacionar su vehículo en los estacionamientos habilitados dentro de la Ciudad Deportiva Irving Saladino deberá comprar su boleto de estacionamiento, el cual tendrá un valor de B./ 16.80 (incluye cargos por servicio) y también se compra a través de www.fepafut.com.

Para los jubilados y jubiladas que deseen adquirir sus boletos con sus respectivos descuentos deberán llamar al número de teléfono 6044-9394, exclusivo con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o Amex, o acercarse a la oficina de Ticketplus (mismas tarjetas o efectivo) en Obarrio, Calle 54, Torre Twist, Piso 34, Oficina 34-I. Horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.Una vez el jubilado realice su compra, recibirá un comprobante con el cual deberá acercarse, el día del partido, al Arena Roberto Durán en donde recibirá su boleto para ingresar al estadio.

Los precios son:

SUR Superior B./ 11.20

SUR Inferior B./ 16.80

ZONA Balboa B./ 11.20

ESTE Superior B/. 16.80

ESTE Inferior B./ 28.00

OESTE Superior B./ 22.40

OESTE Iinferior B/. 39.20

* *Incluyen cargos por servicios

Este encuentro será el segundo partido que jugará la Selección Nacional en el 2026, como parte de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA. Pues, el domingo 18 de enero, Panamá, en calidad de visitante, se medirá a su similar de Bolivia, en el Estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija, Bolivia.