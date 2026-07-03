Homenaje a la familia Grimaldo este domingo

La administración del Hipódromo Presidente Remón incluyó este domingo en su cartilla la versión 11 del Clásico Oscar Grimaldo Valdés, Oscar, Manuel y José Grimaldo, para exaltar a figuras pilares de la hípica nacional. La carrera estelar se celebrará a las 5:05 p.m. (séptimo orden) sobre 1,400 metros, con una bolsa de $24,200 en disputa para siete yeguas estadounidenses y una argentina de tres años.

‘Aradia’, la rival a batir

Según el programa oficial y los expertos, la atención se centra en ‘Aradia’. Ganadora de tres clásicos, la pupila del Chestnut Hill Stable buscará su quinto triunfo en siete salidas bajo la preparación de Alberto Paz Rodríguez y la guía del fusta Yonis Lasso, siendo su principal enemigo el alto peso a cargar.

‘Ataviada’ (Luis Arango) y ‘Volatile Girl’ (Lorenzo Lezcano) se perfilan como fuertes rivales. Completan la nómina con opciones sorpresivas: ‘Miss Good Night’, ‘My Lover’, ‘Estrella de Belén’, ‘La Inmaculada’ y ‘Sol Triny Carol’.

Familia Grimaldo: jerarquía hípica

Inversionistas y propietarios de las históricas sedas de las cuadras Inglesa y México, esta familia es pilar de la industria. Óscar “Chivito” Grimaldo Valdés (1916-2015), exalcalde, diputado y miembro del Salón de la Fama, importó notables ejemplares y sumó más de 50 años de aportes. Sus hijos Óscar y José destacaron como preparadores, y José también como comisario.

Su hijo Manuel Grimaldo Cañas continuó el legado como propietario y actual presidente de la Sociedad de Dueños de Caballos. Ha destacado internacionalmente con ‘Señor Ramos’ y ‘Cyrano’, este último haciendo historia en 2024, al ser el primer ejemplar nacional clasificado simultáneamente al Clásico Internacional del Caribe y a la Copa Velocidad.