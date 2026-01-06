Francia e Italia se despiden de la United Cup

Francia dijo adiós este martes en la fase de grupos de la United Cup, competición mixta por equipos nacionales, luego de su derrota 2-1 en Perth (Australia) contra Italia.

Italia también queda eliminada a pesar de su victoria, de forma que sólo Suiza avanza a cuartos de final en el grupo C. Los helvéticos serán los rivales de Argentina.

En Sídney, la otra ciudad que alberga partidos de la competición, Bélgica derrotó 3-0 a Canadá para asegurar su clasificación a cuartos de final.

Australia y República Checa también avanzaron a cuartos.

En Perth, la jornada del miércoles estará consagrada a los cuartos de final Estados Unidos-Grecia y Suiza-Argentina.

Y en Sídney, la Polonia de Iga Swiatek se enfrentará a Países Bajos.