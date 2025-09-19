Evento cumbre de Karate

El próximo 20 y 21 de septiembre, Panamá se convertirá en el epicentro del karate regional al acoger la 11.ª edición del Panamá Open Karate & Parakarate 2025, un torneo que este año rompe récords en cuanto a participación internacional.

De acuerdo con Eduardo Frías, presidente de la Federación Panameña de Karate, el torneo contará con la presencia de 12 países, entre ellos México, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Perú, Ecuador y varias islas del Caribe. En total, se registraron 1,199 personas, con 715 inscripciones oficiales de atletas.

Las inscripciones cerraron el pasado 15 de septiembre, para luego ser distribuidas entre las delegaciones. El evento, que se desarrollará de 9 a.m. a 6 p.m., en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, reunirá a competidores en categorías que van desde los 5 hasta los 18 años en adelante, tanto en ramas masculinas como femeninas.

Además, se contará con el apoyo arbitral de República Dominicana, garantizando el nivel técnico del torneo. Uno de los aspectos más destacados es la apuesta por la inclusión deportiva, ya que desde los 10 años en adelante existen categorías para atletas con discapacidad, promoviendo la participación de niños y jóvenes con distintos diagnósticos.

Frías destacó que el objetivo principal del evento es el desarrollo deportivo de los atletas infantiles y juveniles, al tiempo que se brinda la oportunidad a que los karatecas panameños midan sus habilidades frente a competidores de alto nivel internacional.

La entrada al público tendrá un costo de $5.00, como donación a beneficio de una fundación que apoya a niños con discapacidad.