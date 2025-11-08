Eliminado en la Q1 de Brasil, Verstappen se aleja del título de la F1

El tetracampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, de Red Bull, puede haber visto esfumarse sus últimas esperanzas de conservar su corona al quedar eliminado este sábado en la primera tanda de la clasificación del Gran Premio de Brasil.

Pocas horas después de limitar los daños al quedar cuarto en la carrera esprint en Sao Paulo, el neerlandés se mostró impotente en la primera parte de la clasificación, donde no pudo pasar del decimosexto puesto, al mando de un monoplaza que parecía carecer por completo de adherencia.

"No tenía adherencia. Cero. Fantástico...", dijo irónicamente por radio Verstappen, que parecía muy enfadado al bajar de su coche.

A 39 puntos de Lando Norris, de McLaren, líder del campeonato y que ganó la carrera esprint más temprano, Mad Max podría ver cómo esta diferencia se amplía aún más el domingo durante el Gran Premio, a menos que se produzca un nuevo milagro como el de 2024.

Hace un año, en condiciones dantescas y lluviosas, el neerlandés salió en la decimoséptima posición, ganó el GP y dio un golpe fatal a las esperanzas de Norris de proclamarse campeón.

Pero no se prevé lluvia el domingo en el circuito de Interlagos, lo que reduce considerablemente sus posibilidades de remontada.

Esta temporada, Verstappen siempre había alcanzado la Q3, la tercera y última parte de la clasificación.

Su peor resultado hasta el sábado era un octavo puesto en la parrilla de Hungría, mientras que había conseguido nada menos que siete pole positions.

Verstappen está a 39 puntos de Norris y a 30 del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, segundo de la tabla general, a falta de cuatro carreras para el final de temporada.