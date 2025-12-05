El planeta fútbol aguarda el sorteo del Mundial con Trump en el centro

Un desfile de estrellas y delegaciones de los países clasificados brillaban este viernes en la alfombra roja del Kennedy Center en una fría mañana en Washington, donde estaba a punto de arrancar, bajo estricta vigilancia, el sorteo del Mundial 2026 con Donald Trump como figura principal.

La organización ha previsto un espectáculo de unas dos horas en el Kennedy Center, una imponente sala de espectáculos en cuyos alrededores se implementó un estricto dispositivo de seguridad, obligando a cientos de personas acreditadas a esperar bajo la nieve y una temperatura bajo cero.

"Es un gran día y es un deporte formidable", dijo Trump a su llegada al evento, donde fue recibido por el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

El sorteo, que iniciaba a las 17H00 GMT, es el punto de partida de un torneo gigantesco que se organizará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la ceremonia se determinará el recorrido de los 48 equipos que competirán por el trono que ostenta la Argentina de Lionel Messi desde el triunfo en Catar 2022.

Con actuaciones de estrellas de diversos géneros musicales -Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams o Nicole Scherzinger-, la gala será conducida por la exmodelo alemana Heidi Klum y el popular humorista Kevin Hart.

Pero el invitado estelar será, sin duda, el propio presidente de Estados Unidos.

Trump ha convertido la Copa del Mundo en un evento central de su segunda presidencia, a pesar de las preocupaciones que generan sus posturas contra sus vecinos mexicanos y canadienses, su política migratoria o sus amenazas de retirar la organización de partidos a las ciudades dirigidas por demócratas.

El republicano ha encontrado un aliado clave en el jefe de la FIFA, con quien no deja de mostrar buena sintonía.

El dirigente italo-suizo, presente en su investidura y varias veces invitado al Despacho Oval, ha comprendido la necesidad de acercarse al mandatario de Estados Unidos, donde se disputarán 78 de los 104 partidos programados del 11 de junio al 19 de julio de 2026, incluida la final en el MetLife Stadium (Nueva Jersey).

- Premio de la Paz -

Este "bromance", cuidadosamente cultivado por ambos hombres en nombre de los intereses estratégicos mutuos, debería alcanzar su apogeo el viernes, con la entrega a Trump, según varias fuentes, del primer Premio de la Paz de la FIFA.

"Estaría honrado" de recibir el premio, declaró Trump al ser recibido en la alfombra roja por Infantino.

"Es un gran honor estar aquí. Gianni ha hecho un trabajo fantástico, la venta de entradas está siendo un récord", afirmó el líder republicano.

El mandatario se enorgullece de haber puesto fin a varios conflictos desde su regreso al poder y sueña abiertamente con el Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a la opositora venezolana María Corina Machado.

Como coorganizadores, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, también viajaron a México en un contexto de tensiones por los aranceles impuestos por el líder estadounidense.

- Los detalles, el sábado -

En el ámbito deportivo, el desafío es considerable para los 42 países ya clasificados, que serán acompañados en marzo por seis equipos procedentes de la repesca, para llegar a 48 participantes, una novedad en la historia de la Copa del Mundo.

Al término del sorteo, en el que participarán varias leyendas del deporte norteamericano como Tom Brady, Shaquille O'Neal o Wayne Gretzky, se conocerán los partidos de la primera ronda y la composición de los 12 grupos de cuatro, pero habrá que esperar hasta el sábado para descubrir los lugares y horarios de los encuentros.

Una novedad introducida por la FIFA, preocupada por "garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores mientras permite, en la medida de lo posible, que los aficionados de todo el mundo vean jugar a sus equipos en directo a pesar de las diferencias de zonas horarias".

"No hay sorteo ideal, ya veremos. Tomaremos lo que se nos asigne y nos prepararemos lo mejor posible", declaró a la AFP el seleccionador francés, Didier Deschamps.

Otra innovación: las cuatro primeras naciones en el ranking FIFA (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán ubicadas en dos partes diferentes del cuadro y no podrán enfrentarse antes de las semifinales si terminan primeras en su grupo, con el fin de garantizar "el equilibrio deportivo", según el órgano rector del balompié.