Duelo de ganar o ganar

La Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá aterrizó ayer en El Salvador con la convicción de sacar un resultado positivo ante el equipo local, en un importante encuentro por el Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de CONCACAF al Mundial FIFA 2026.

El conjunto que dirige el entrenador Thomas Christiansen chocará con el escuadrón salvadoreño, que comanda Hernán Darío “Bolillo” Gómez, hoy viernes 10 de octubre (8:00 p.m, hora en Panamá) en el Estadio Cuscatlán, en la ciudad de San Salvador.

Los panameños nunca han ganado en el ese coliseo en partidos por las eliminatorias, pero este grupo va convencido en romper esa estadística.

Tras sendos empates ante Surinam y Guatemala, en las dos primeras fechas de esta ronda, en septiembre pasado, Panamá tiene que sumar de a tres ante los salvadoreños, para bajar la presión y regresar a casa con el ánimo al tope para disputar el liderato de la llave el próximo martes ante Surinam, que tiene 4 puntos.

El Salvador se ubica segundo con 3 unidades, seguido de Panamá (2) y Guatemala (1).

Entre el pasado jueves y el martes próximo se disputarán la cuarta y la quinta jornada de la eliminatoria, que otorga tres billetes directos al Mundial y dos para repechaje, al Mundial 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, que ya tiene su boleto, al ser los anfitriones.