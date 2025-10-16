Cultura

‘Venom’, en el ojo de la credibilidad científica

Un experimento viral en la red TikTok confundió a miles y evidenció cómo la creatividad puede superar la veracidad científica en estas plataformas sociales

Generada con IA | Figura ilustrativa de ‘Venom’ y el proceso falso de cómo fue creado por el panameño.
Maribel Salomón
16 de octubre de 2025

Un supuesto hallazgo extraterrestre en el corregimiento de Pedregal, Panamá, en días pasados encendió las redes: el tiktoker @kinpanama presentó un “meteorito” del que emergía una criatura gelatinosa que crecía con la luz del sol, generando comparaciones con ‘Venom’. Los videos acumularon millones de vistas y más de 231 mil seguidores.

Pronto se aclaró que todo era un montaje: una piedra pintada de plateado, hilos invisibles y goma caliente quienes dieron vida a la ilusión. Algunos seguidores se sintieron decepcionados, mientras otros celebraron la creatividad.

El episodio también abrió un debate sobre la credibilidad científica y la interpretación de fenómenos virales. El astrónomo Aulio Hernández señaló que “la credibilidad de la ciencia formal no es afectada dentro de lo que es un público educado y con pensamiento crítico. Ahora, el público de menos criterio, especialmente las nuevas generaciones, está acostumbrado a creer lo primero que alguien publique en redes sociales”.

Este caso evidencia cómo la creatividad puede sorprender y entretener, pero también cómo la viralización de información sin fundamento pone a prueba la capacidad crítica de los usuarios y la responsabilidad de los creadores en el entorno digital.

“Aun contando con toda la tecnología y modelos estadísticos la meteorología es a veces impredecible”, Hernández.
