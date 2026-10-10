Vaccarello deja Saint Laurent tras una década brillante

El diseñador Anthony Vaccarello deja Saint Laurent, anunció este viernes la marca, tras una década al frente de la legendaria casa francesa, que multiplicó sus ingresos, y después de un último desfile apoteósico con el dorado casi como único color.

“A lo largo de la última década, Anthony Vaccarello desempeñó un papel clave en el desarrollo de Saint Laurent, contribuyendo a reforzar su identidad, así como su influencia en el mundo de la moda y de la cultura”, indicó en un comunicado la marca, que pertenece al grupo Kering.

La marcha de Vaccarello supone una nueva sacudida en el sector del lujo, después de dos años de grandes cambios al frente de pesos pesados de la moda, como Chanel y Dior.

La salida del diseñador belga representa el mayor cambio entre directores artísticos en el gigante francés Kering, que también posee Gucci y Balenciaga, desde la llegada del nuevo del director general, Luca de Meo, en septiembre del año pasado.

De Meo elogió “la visión creativa y la exigencia” de Vaccarello, que contribuyeron a consolidar de forma duradera el prestigio de Saint Laurent, que abre “un nuevo capítulo de su historia”, según el comunicado.

La firma indicó que anunciará próximamente quién tomará el relevo del estilista belga. Entre los nombres que circulan figura el de la alemana Chemena Kamali, directora artística de Chloé desde 2023.

- Todo en oro -

Vaccarello escribió este viernes un simple “hasta pronto” en su cuenta de Instagram, junto a un corazón y un video con los momentos que marcaron esta década en Saint Laurent.

A finales de septiembre presentó la que se ha convertido en su última colección para la casa, en un desfile deslumbrante.

Con la Torre Eiffel de fondo y bajo una hilera de gigantescas lámparas, prácticamente todos los conjuntos del desfile fueron dorados, entre los que destacaron siluetas emblemáticas de la casa, como las chaquetas saharianas o los vestidos de encaje transparente.

“Lo que se va a veces deja más luz que lo que permanece”, afirmó enigmático el diseñador en su nota de intenciones.

Para varios especialistas, fue uno de los momentos más destacados de esta Semana de la Moda de París.

“Un desfile y una colección que se alinearon a la perfección para crear algo que permanecerá largo tiempo en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de presenciarlo”, asegura Simon Longland, director de compras de los grandes almacenes londinenses Harrods.

El hecho de mostrar una propuesta completamente en oro refleja “la genialidad” del diseñador: “Lograr construir verdaderas colecciones con sólo una o dos ideas, sin tener en cuenta las exigencias comerciales”, afirma Elvire von Bardeleben, periodista de moda en el diario francés Le Monde.

- Estilo reconocible -

Vaccarello, nacido en Bélgica en el seno de una familia italiana, se diplomó en la prestigiosa escuela de artes visuales La Cambre en Bruselas en 2006. Tras pasar por Fendi, creó en 2009 su propia marca.

Fue nombrado director artístico de Saint Laurent en 2016, para suceder al carismático Hedi Slimane, que trajo una época próspera a la marca.

El creador tardó varios años en encontrar su lugar, especialmente en la línea masculina, que nunca había practicado antes de su llegada. El punto de inflexión se produjo en 2022 en Marrakech, donde trasladó directamente las siluetas femeninas a la colección de hombre, un gesto muy “Yves”.

En la moda femenina, supo imponer su estilo reconocible: las transparencias, el esmoquin, el metal y el negro.

Bajo su dirección, la marca casi triplicó los ingresos, hasta llegar a los 3.200 millones de euros (3.600 millones de dólares) en 2023, antes de sufrir, como todo el sector del lujo, una ralentización de las ventas.

Entre las estrellas que suelen estar presentes en sus desfiles figuran Dua Lipa, Kate Moss, Bella Hadid o Zoe Saldaña.

Con Vaccarello, Saint Laurent también se convirtió en la primera firma de moda en incursionar en el mundo de la producción cinematográfica, coproduciendo desde 2024 tres películas seleccionadas en Cannes, entre ellas el musical sobre el narcotráfico “Emilia Pérez”.