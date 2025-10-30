Cultura

Una gran fiesta cultural que reunió a 35 países

Cada dólar generado por la venta de productos en la Fiesta Alrededor del Mundo se utiliza para obras sociales

Una gran fiesta cultural que reunió a 35 países
Cortesía | Parte de las delegaciones que participaron del evento.
Una gran fiesta cultural que reunió a 35 países
Cortesía | El puesto de Francia con lo mejor de su gastronomía.
Redacción Web
30 de octubre de 2025

En un ambiente de celebración, lleno de colores y gastronomía, se desarrolló en Panamá la “Fiesta alrededor del Mundo 2025”, un evento multicultural que reunió a 35 países.

Este evento, organizado anualmente por la Fundación Caravana de Asistencia Social de Diplomáticos y Panameños para apoyar a la población vulnerable, se destaca por el despliegue de sabores ancestrales e historias culinarias de cada cultura.

Para la ministra María Eugenia Herrera es la “diplomacia más cálida y humana” en acción.

Tags:
celebración
|
gastronomía
|
colores
|
Fiesta Alrededor del Mundo
|
Caravana de Asistencia Social
|
Panamá
|