Tendrá un encuentro íntimo en la FIL

La talentosa cantautora mexicana Griss Romero aterriza en Panamá, lista para cautivar con su voz y sus canciones, en un showcase especial en el Rincón Cultural de la Feria del Libro.

En un formato íntimo y cercano, la artista interpretará sus éxitos y temas inéditos, ofreciendo una experiencia única a sus seguidores. Cuenta que esta gira representa una emocionante oportunidad para conectar con nuevas audiencias y compartir la esencia de su música.

La presentación será este miércoles, 13 de agosto, a las 6:00 p.m., como parte de Las MIM Sessions de Escucha, una iniciativa de MIM LATAM (Mujeres en la Industria Musical Latinoamericana).

No solo escucharás sus éxitos en vivo, sino que también podrás ser parte de una conversación cercana donde Romero compartirá detalles de su trayectoria, el proceso creativo detrás de sus temas y las emociones que inspiran cada nota.

Entre las melodías que compartirá está su último sencillo “Ya estuve ahí”; y anunció el lanzamiento de su nuevo disco para septiembre.