Saludable y deliciosa

La comida saludable en Panamá continúa en crecimiento, reflejando en las personas la importancia de nutrirse bien

ML | Comida saludable con pollo y quinoa en @arte_sanocuisine, ubicados en Altos de Betania.
ML | Pollo, salmón y ensalada de @fitnessfoodpa, con sucursales en Albrook Mall, Metro Mall y otros.
ML | Papas salteadas, con pollo a la plancha de @lovegreenpanama, ubicados en Centennial Mall.
ML | Chia Pudding con spread de almendra clásica de @nuun.pty, ubicados en Costa del Este.
ML | Brócoli, salmón y arroz con nueces en @avocatorganicdeli; están ubicados en San Francisco.
Maribel Salomón
22 de agosto de 2025

En los últimos años, Panamá ha visto un auge en la oferta gastronómica enfocada en la alimentación saludable, respondiendo a una creciente demanda de consumidores que buscan opciones más balanceadas y nutritivas.

La tendencia no solo responde a un estilo de vida fitness, sino también a una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar el cuerpo a través de lo que se consume.

Los restaurantes especializados en este concepto suelen ofrecer menús variados que van desde ensaladas frescas, bowls con granos y vegetales, hasta opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Además, muchos de estos espacios promueven el consumo local, incorporando productos orgánicos y de temporada que apoyan a pequeños productores nacionales.

A la par, estos restaurantes suelen ofrecer ambientes acogedores y relajados, pensados para que la experiencia gastronómica vaya más allá de la comida. Espacios donde se fomenta la conexión con el bienestar, ya sea a través de talleres, actividades de meditación o simplemente un entorno propicio para disfrutar con amigos o en familia.

Ofrecen platillos con ingredientes ligeros, combinaciones innovadoras de frutas y verduras y postres bajos en azúcares.
