Promueven el arte y la crítica literaria

El festival literario Centroamérica Cuenta 2026 se prepara para celebrarse en la Ciudad de Panamá del 18 al 23 de mayo. El evento reunirá a más de 80 invitados internacionales para diálogos, talleres, cine y actividades culturales. La inauguración será el 18 de mayo en el Centro de Arte y Cultura de Colón. La sede principal será en el Casco Antiguo.

Los participantes de esta edición reúnen importantes reconocimientos internacionales, entre los que destacan: 24 Premios Grammy, 1 Premio Pulitzer, 1 Premio Cervantes, 4 Premios Alfaguara de Novela y 3 Latin America’s 50 Best Restaurants.

Además de literatura, habrá conversaciones sobre fútbol con Fernando Palomo, gastronomía creativa con el chef Sergio Díaz, y temas como la ampliación del Canal de Panamá, siendo los invitados de honor bajo el lema “La ruta de las miles de historias”.

También, el festival tendrá una edición que se realizará en España del 12 al 21 de septiembre de 2026.