Fiscalía de Drogas desmantela red de narcotráfico que operaba mediante empresas de envíos

Este martes, 5 de mayo, 11 personas fueron aprehendidas en el marco de la Operación Courier, una investigación de la Fiscalía de Drogas que desmanteló una red criminal dedicada al tráfico de drogas mediante empresas de envíos hacia Norteamérica y Europa, informó el Ministerio Público (MP).

Entre los detenidos se encuentra un grupo de ciudadanos jamaiquinos, según detallaron las autoridades.

La operación se desarrolló en distintos puntos del distrito de Panamá, donde, mediante diligencias de allanamiento debidamente autorizadas por un Juez de Garantías, se hallaron indicios relacionados con la investigación.

Según el MP, la investigación inició en 2024 y se centra en un grupo criminal compuesto por nacionales y extranjeros, presuntamente involucrados en el tráfico de sustancias ilícitas a través de envíos por courier hacia Norteamérica y Europa.

Durante la Operación Courier, la Fiscalía de Drogas realizó más de 10 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad de Panamá, como parte de sus esfuerzos por desarticular esta estructura criminal.