Histórico: Presidente de Israel llegará mañana a Panamá

El presidente de Israel, Isaac Herzog, arribará mañana 6 de mayo a Panamá junto a su esposa, Michal Herzog. Este viaje marca un hito diplomático al ser la primera visita oficial de un mandatario israelí en la historia del país, con el objetivo de estrechar lazos de cooperación y amistad.

Durante su estancia, Herzog mantendrá una reunión de alto nivel con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y miembros de su gabinete. El encuentro busca dar seguimiento a los acuerdos alcanzados previamente en el Foro Económico Mundial de Davos para fortalecer la “relación estratégica entre Israel y Panamá”.

La agenda oficial incluye un recorrido por el Canal de Panamá, símbolo del rol estratégico del país en el comercio global. Asimismo, el mandatario dedicará un espacio para compartir con líderes y miembros de la comunidad judía local, reforzando los vínculos culturales y sociales existentes.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destacó la importancia técnica de esta misión, señalando que se abordarán temas donde su país posee vasta experiencia. Según Cohen, se tratarán asuntos de interés común, “como lo es el agua”, considerando que Israel es líder mundial en el manejo de este recurso.

Esta visita subraya el papel de Panamá como un “verdadero amigo de Israel” y miembro actual del Consejo de Seguridad de la ONU. Según fuentes oficiales, el objetivo es profundizar la alianza con la región, reflejando “la importancia de los lazos de Israel con países de Latinoamérica”.

Tras cumplir sus compromisos en suelo panameño, el presidente Herzog continuará su gira hacia Costa Rica. Allí representará al Estado de Israel en la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa de dicha nación, Laura Fernández Delgado.