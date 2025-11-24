Pipe Bueno y Eden Muñoz estrenan “Noveno piso” junto a Iván Calderón

Los cantantes Pipe Bueno y Eden Muñoz estrenaron este viernes el tema 'Noveno piso', escrito por Muñoz y coproducido junto a Iván Calderón.Cuando se trata de despecho hay niveles, y Pipe Bueno junto a Eden Muñoz acaban de subir hasta el más alto con el estreno de 'Noveno piso', un tema cargado de sinceridad .'Noveno Piso' trata de las etapas emocionales que se atraviesan tras una ruptura: desde la negación ('no puede ser, seguro va a volver'), pasando por la nostalgia, el autoengaño, la borrachera imprudente, hasta llegar al último nivel: la venganza sin filtros. El nivel más alto.El noveno piso. Ese donde ya no queda nada que perder y uno dice: 'Me voy a comer a quien se me ponga enfrente, por puro despecho no más.'Esa línea no solo resume el estado emocional de la canción, también marca el tono del tema: directo, sin adornos, lleno de fuerza interpretativa. La química vocal entre Pipe y Eden es orgánica y explosiva. No hay poses, no hay medias tintas. Hay verdad. Mucha.Este lanzamiento llega tras una intensa temporada creativa para ambos artistas. Pipe viene de colaborar con Majo Aguilar, Luis Vega y de rendir homenaje a Chalino Sánchez en 'Los Chismes'. Eden, por su parte, sigue demostrando por qué es una de las mentes más prolíficas y queridas del regional mexicano.El video oficial, dirigido por Jesús Roberto Ortiz Márquez, ya está disponible en YouTube.