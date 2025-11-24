Pipe Bueno y Eden Muñoz estrenan “Noveno piso” junto a Iván Calderón

Los cantantes Pipe Bueno y Eden Muñoz estrenaron este viernes el tema “Noveno piso”, escrito por Muñoz y coproducido junto a Iván Calderón.

Cuando se trata de despecho hay niveles, y Pipe Bueno junto a Eden Muñoz acaban de subir hasta el más alto con el estreno de “Noveno piso”, un tema cargado de sinceridad .

“Noveno Piso” trata de las etapas emocionales que se atraviesan tras una ruptura: desde la negación (“no puede ser, seguro va a volver”), pasando por la nostalgia, el autoengaño, la borrachera imprudente, hasta llegar al último nivel: la venganza sin filtros. El nivel más alto.

El noveno piso. Ese donde ya no queda nada que perder y uno dice: “Me voy a comer a quien se me ponga enfrente, por puro despecho no más.”

Esa línea no solo resume el estado emocional de la canción, también marca el tono del tema: directo, sin adornos, lleno de fuerza interpretativa. La química vocal entre Pipe y Eden es orgánica y explosiva. No hay poses, no hay medias tintas. Hay verdad. Mucha.

Este lanzamiento llega tras una intensa temporada creativa para ambos artistas. Pipe viene de colaborar con Majo Aguilar, Luis Vega y de rendir homenaje a Chalino Sánchez en “Los Chismes”. Eden, por su parte, sigue demostrando por qué es una de las mentes más prolíficas y queridas del regional mexicano.

El video oficial, dirigido por Jesús Roberto Ortiz Márquez, ya está disponible en YouTube.