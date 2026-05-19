$!Paneles solares prometen ahorrar energía en las casas

Ante el aumento en las tarifas eléctricas y la búsqueda de alternativas más sostenibles, el uso de paneles solares continúa ganando terreno en el país, especialmente en el sector residencial.

El presidente de la Cámara Panameña de Energía Solar (CAPES), Juan Andrés Navarro, explicó que el primer requisito para instalar paneles solares es contar con un techo disponible y en buenas condiciones. Señaló además que, aunque el costo depende del consumo de cada hogar, la inversión suele recuperarse entre tres y cinco años gracias al ahorro en la factura eléctrica.

Navarro también recomendó contratar empresas certificadas y con experiencia, debido a que se trata de una inversión a largo plazo. Según explicó, actualmente la Cámara Solar reúne a más de 100 empresas relacionadas con esta industria.

Aunque, según la CAPES, hay más de 60 empresas capacitadas para instalar sistemas solares fotovoltaicos y de autoconsumo, cumpliendo con las regulaciones exigidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, los bomberos, municipios y distribuidoras eléctricas.

Por su parte, Rafael Galue, presidente de la Red de Profesionales en Energía Solar de Panamá, indicó que el sector residencial es uno de los que más ha impulsado el crecimiento de esta tecnología, apoyado por financiamientos ofrecidos por la banca pública y privada.

Galue detalló que, desde 2016, cuando entró en vigencia la normativa actual, los sistemas solares han alcanzado una capacidad amplia de instalación.

Mientras tanto, Valeria Moreno, quien es vendedora de paneles solares, dijo que “los precios que mantienen para una vivienda unifamiliar cuestan entre $3,000 y $15,000 dependiendo del consumo”.

La empresa Power Link explicó en un estudio que para los apartamentos el proceso es más complejo porque se requiere que sea instalado por la junta directiva del PH en lugares como: en la azotea para la piscina, pasillos, elevadores y bombas de agua. También, solo es posible si el techo es de su propiedad privada por escritura y cuenta con su propia subestación.