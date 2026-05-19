Cultura

Paneles solares prometen ahorrar energía en las casas

Paneles solares prometen ahorrar energía en las casas
Pexels | Un especialista arriba del techo de una casa colocando con el debido cuidado un panel solar para producir su propia energía.
Paneles solares prometen ahorrar energía en las casas
Paneles solares prometen ahorrar energía en las casas
Paneles solares prometen ahorrar energía en las casas
Paneles solares prometen ahorrar energía en las casas
ML | Revisando la batería.
Maribel Salomón
19 de mayo de 2026

Ante el aumento en las tarifas eléctricas y la búsqueda de alternativas más sostenibles, el uso de paneles solares continúa ganando terreno en el país, especialmente en el sector residencial.

El presidente de la Cámara Panameña de Energía Solar (CAPES), Juan Andrés Navarro, explicó que el primer requisito para instalar paneles solares es contar con un techo disponible y en buenas condiciones. Señaló además que, aunque el costo depende del consumo de cada hogar, la inversión suele recuperarse entre tres y cinco años gracias al ahorro en la factura eléctrica.

Navarro también recomendó contratar empresas certificadas y con experiencia, debido a que se trata de una inversión a largo plazo. Según explicó, actualmente la Cámara Solar reúne a más de 100 empresas relacionadas con esta industria.

Aunque, según la CAPES, hay más de 60 empresas capacitadas para instalar sistemas solares fotovoltaicos y de autoconsumo, cumpliendo con las regulaciones exigidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, los bomberos, municipios y distribuidoras eléctricas.

Por su parte, Rafael Galue, presidente de la Red de Profesionales en Energía Solar de Panamá, indicó que el sector residencial es uno de los que más ha impulsado el crecimiento de esta tecnología, apoyado por financiamientos ofrecidos por la banca pública y privada.

Galue detalló que, desde 2016, cuando entró en vigencia la normativa actual, los sistemas solares han alcanzado una capacidad amplia de instalación.

Mientras tanto, Valeria Moreno, quien es vendedora de paneles solares, dijo que “los precios que mantienen para una vivienda unifamiliar cuestan entre $3,000 y $15,000 dependiendo del consumo”.

La empresa Power Link explicó en un estudio que para los apartamentos el proceso es más complejo porque se requiere que sea instalado por la junta directiva del PH en lugares como: en la azotea para la piscina, pasillos, elevadores y bombas de agua. También, solo es posible si el techo es de su propiedad privada por escritura y cuenta con su propia subestación.

$!Paneles solares prometen ahorrar energía en las casas
Una vivienda puede requerir entre 14 y 20 paneles solares para cubrir totalmente su consumo energético.
¿Qué pasa si se va la luz?

ml | Si se va la luz en Panamá y tienes un sistema de paneles solares tradicional conectado a la red con medidor bidireccional de ENSA o Naturgy, el sistema se apagará automáticamente y se quedará sin electricidad, a menos que tenga un sistema fuera de la red (off-grid) o con baterías de respaldo.

Tags:
Energía
|
Paneles solares
|
luz eléctrica
|
Cámara Panameña de Energía Solar
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR