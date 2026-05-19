$!Fenómeno de El Niño afectaría en el sector salud y agropecuario

Ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño, las autoridades del sector agropecuario y salud comenzaron a reforzar acciones preventivas y estrategias de adaptación, con el fin de mitigar los diferentes riesgos y afectaciones que traerán las condiciones climáticas.

Luz Graciela Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), explicó que: “Esto para Panamá representa una disminución de las lluvias en el Pacífico; podemos tener varios días consecutivos sin lluvias aun cuando estemos dentro de la temporada lluviosa”.

Calzadilla detalló que “durante cuatro semanas consecutivas hemos tenido temperaturas por arriba de 0.5 grados Celsius y un acople entre la atmósfera y el mar”, condiciones asociadas al desarrollo del fenómeno climático.

Ante la situación, en el sector agropecuario trabajan en medidas de orientación y prevención para reducir el impacto sobre la producción nacional. Jorge Hernández, de la Unidad Agroambiental de Variabilidad y Cambio Climático del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, (MIDA), señaló que, “las medidas que estamos tomando están enfocadas más que todo en la sensibilización de los retos de lo que significa este fenómeno ante las producciones del sector agropecuario”.

El funcionario explicó que, “la semana pasada culminamos las mesas técnicas agroclimáticas, que es un espacio donde el productor y técnicos de la institución analizan el periodo pronóstico comprendido entre mayo y agosto, impartido por el Impha, e interpretamos el dato climático de cómo nosotros podemos seguir con la producción hacia adelante”.

Por su parte, Ariel Espino, director del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), indicó que “cultivos como el arroz podrían verse particularmente afectados por la disminución de las precipitaciones”.

Espino enfatizó que para los productores es importante adoptar medidas preventivas para enfrentar posibles complicaciones durante los procesos de siembra y cosecha, en medio de un escenario climático que mantiene en alerta al sector agropecuario nacional.