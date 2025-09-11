Panamá y Turquía, 75 años de amistad

Panamá y Turquía conmemoraron 75 años de relaciones diplomáticas con una velada que fusionó lo mejor de ambas naciones en el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), destacando el arte, la cultura y la música.

La noche arrancó con el concierto ofrecido por el Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Presidencial de Turquía. Los músicos deleitaron al público con una mezcla de melodías tradicionales turcas, composiciones clásicas de Mozart, los himnos nacionales de ambos países, el tema folklórico “El Tambor de la Alegría” y el clásico bolero “Historia de un amor”.

Tras la presentación musical, siguió el recorrido por la exposición “Miradas de Türkiye”, del renombrado fotógrafo Selim Uçar Çam. A través de su lente, los asistentes viajaron por Turquía, admirando paisajes icónicos como la famosa Torre de la Doncella en Estambul, los paisajes de Capadocia y la histórica fortaleza de Éfeso.

La velada, organizada por la embajadora Armağan İnci Ersoy, contó con la presencia de altos funcionarios de ambos países, celebrando una amistad que ha demostrado ser tan armoniosa como la música que unió a la noche.