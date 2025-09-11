Cultura

Panamá y Turquía, 75 años de amistad

Con una velada cultural, se celebró el aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, cuya alianza se ha fortalecido con la cooperación

Panamá y Turquía, 75 años de amistad
ML | Cuarteto de músicos turcos Melodi Eylül Kayış, Özgür Baskın, Artemis Sis Balkız Kulak y Onur Şenler.
Panamá y Turquía, 75 años de amistad
ML | La Torre de la Doncella está en Estambul, en medio del Bósforo.
Panamá y Turquía, 75 años de amistad
ML | El Castillo de Erzurum, una fortaleza histórica.
Panamá y Turquía, 75 años de amistad
ML | Paisaje de Capadocia, Turquía, vista aérea.
Panamá y Turquía, 75 años de amistad
ML | Un hombre trabajando con telas.
Panamá y Turquía, 75 años de amistad
ML | La ciudad de Amasya, al norte de Turquía.
Panamá y Turquía, 75 años de amistad
ML | Armağan İnci Ersoy, embajadora de Turquía en Panamá.
Zulema Emanuel
11 de septiembre de 2025

Panamá y Turquía conmemoraron 75 años de relaciones diplomáticas con una velada que fusionó lo mejor de ambas naciones en el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), destacando el arte, la cultura y la música.

La noche arrancó con el concierto ofrecido por el Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Presidencial de Turquía. Los músicos deleitaron al público con una mezcla de melodías tradicionales turcas, composiciones clásicas de Mozart, los himnos nacionales de ambos países, el tema folklórico “El Tambor de la Alegría” y el clásico bolero “Historia de un amor”.

Tras la presentación musical, siguió el recorrido por la exposición “Miradas de Türkiye”, del renombrado fotógrafo Selim Uçar Çam. A través de su lente, los asistentes viajaron por Turquía, admirando paisajes icónicos como la famosa Torre de la Doncella en Estambul, los paisajes de Capadocia y la histórica fortaleza de Éfeso.

La velada, organizada por la embajadora Armağan İnci Ersoy, contó con la presencia de altos funcionarios de ambos países, celebrando una amistad que ha demostrado ser tan armoniosa como la música que unió a la noche.

Las fotografías de Selim Uçar Çam ofrecieron un vistazo a la rica historia y belleza natural de Turquía.
Tags:
Panamá
|
Arte
|
música
|
aniversario
|
Turquía
|
relaciones diplomáticas
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR