Panamá celebró la 11ª edición del Premio Internacional Pasaporte Abierto

La Ciudad de Panamá fue escenario de la 11.ª edición del Premio Internacional Pasaporte Abierto, una ceremonia organizada por la Organización Mundial de Periodismo Turístico que volvió a reunir a comunicadores, creadores de contenido, instituciones y proyectos turísticos de distintos países. El objetivo fue reconocer trabajos que aportan una mirada crítica, sensibilidad social, creatividad y compromiso con los territorios.

La edición 2026 se destacó no solo por la diversidad geográfica de los proyectos premiados, sino también por un anuncio clave de la organización: esta fue la última entrega en la que se permitieron empates y menciones especiales. A partir de la próxima edición, cada categoría contará con un único ganador, reforzando el carácter competitivo y distintivo del galardón.

La ceremonia comenzó con la categoría Relevancia Social, donde el jurado distinguió a «Hernán & Eugenia – Más que solo estelas en el agua», de Irina Grassmann (Alemania), una obra que pone en valor las historias humanas vinculadas al agua y la movilidad. Tras este anuncio, se comunicó un empate para reconocer también a «El Chontacuro: el manjar exótico de la palma de la chonta», de Jacqueline Granda (Ecuador), por su aporte a la visibilización de saberes ancestrales.

En la categoría Reconocimiento de los otros, el premio fue para «Casas de quincha: sueños tejidos en barro que sobreviven a la modernidad», de Mara Rivera (Panamá), un trabajo que rescata técnicas constructivas tradicionales. Por su parte, la categoría Originalidad tuvo un empate entre la brasileña Rapha Aretakis, por «Sicília de carro em 5 dias», y la panameña María Victoria Echeverría, por «Pedasí, un destino para reencontrarse con la calma».

Investigación periodística: Massiel de Jesús Acosta (República Dominicana) por su trabajo sobre artesanos dominicanos y el turismo sostenible.

Medio especializado: Modoviajeok.com.ar (Argentina), reconocido por su trayectoria en la divulgación turística.

Fotografía con propósito: Aleks G. Camacho (México), por su obra «Tríptico de Día de Muertos».

Video con impacto social: Manuel Enrique Menjívar Flores (Honduras), por su pieza sobre el Festival del Choro y del Vino en Intibucá.

El premio al Evento del año fue para la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho (Argentina). En la categoría de Contenido original en redes sociales, se produjo un empate entre Yovanny Valero (Venezuela), por su contenido sobre San Cristóbal, y la dupla de Audrey Salcedo y Edwin Camargo (Colombia), por «Quédate en Cúcuta...».

Asimismo, se premió a Curta Caxias (Brasil) como Mejor propuesta turística y a Nariño (Colombia) como Destino emergente. En el ámbito corporativo e institucional, destacaron Copa Airlines (Emprendedores turísticos comprometidos), la Secretaría Municipal de Turismo de Caxias do Sul (Trabajo en equipo) y Promtur Panamá (Organismo colaborador).

Hacia el tramo final, el reconocimiento A la trayectoria fue otorgado a Carmola Cândido (Brasil). Finalmente, el Gran Premio Pasaporte Abierto, máxima distinción del certamen, fue para Transsandona (Nariño, Colombia), consolidándose como el proyecto más destacado de la edición.

La 11.ª edición cerró así una etapa marcada por la pluralidad, abriendo un nuevo capítulo con reglas de competencia más estrictas para el futuro.

Lista completa de ganadores por categoría

Relevancia social

Hernán & Eugenia – Más que solo estelas en el agua. Irina Grassmann. Alemania.

El Chontacuro: el Manjar Exótico de la Palma de La Chonta. Jacqueline Granda. Ecuador.

Reconocimiento de los otros

Casas de quincha: sueños tejidos en barro que sobreviven a la modernidad. Mara Rivera. Panamá.

Originalidad

Sicília de carro em 5 dias: um roteiro gastronômico pelo melhor da ilha italiana. Rapha Aretakis. Brasil.

Pedasí, un destino para reencontrarse con la calma. María Victoria Echeverría. Panamá.

Investigación periodística

Artesanos dominicanos: manos creativas que impulsan el turismo cultural y sostenible. Massiel de Jesús Acosta. República Dominicana.

Medio especializado en turismo destacado

Modoviajeok.com.ar . Argentina.

Fotografía con propósito

Tríptico de Día de Muertos. Aleks G. Camacho. México.

Video con impacto social

En la Esperanza, Intibucá: Disfrutando del Festival del Choro y del Vino. Manuel Enrique Menjívar Flores. Honduras.

Evento del año

Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Argentina.

Contenido original en redes sociales

Te Invito a conocer San Cristóbal, Táchira, Venezuela conocida también como la ciudad Cordial. Yovanny Valero. Venezuela.

Quédate en Cúcuta... Audrey Dayana Salcedo Sánchez y Edwin Camargo Guerrero. Colombia.

Mejor propuesta turística

Curta Caxias. Brasil.

Destinos emergentes

Nariño. Colombia.

Emprendedores turísticos comprometidos

Copa Airlines. Panamá.

Trabajo en equipo

Secretaría Municipal de Turismo y Desenvolvimiento Económico de Caxias do Sul. Brasil.

Organismo colaborador

Promtur. Panamá.

A la trayectoria

Carmola Cândido. Brasil.

Gran Premio Pasaporte Abierto

Transsandona. Nariño. Colombia.